اسم غير متوقع .. حارس "مفاجئ" مرشح للانتقال إلى النصر والاتحاد برعاية صندوق الاستثمارات

منافسة كبيرة منتظرة بين الاتحاد والنصر...

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي، بالتعاقد مع أحد حراس الدوري الفرنسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره "رودي جالياتي" الصحفي الموثوق، فإن صندوق الاستثمار تواصل بالفعل مع جيوم ريستيس، حارس مرمى، فريق تولوز الفرنسي، للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأشار جالياتي، إلى أن صندوق الاستثمار أثناء تواصله مع الحارس صاحب الـ 19 عامًا، كان يسعى لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي، وترك فرنسا خلال الفترة المقبلة.

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ولم يكشف التقرير عن هوية الفريق الذي قد يتعاقد مع ريستيس، ولكن من المتوقع أن ينضم للنصر أو الاتحاد، بسبب رغبة الثنائي في تدعيم مركز حراسة المرمى في الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن عقد جيوم ريستيس، ينتهي مع تولوز في صيف 2028، وقد شارك مع فريقه في 43 مباراة بكافة المسابقات في الموسم الماضي، وخرج فيهم بتسع مرات شباك نظيفة.