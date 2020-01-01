اسم غير متوقع كان على وشك تدعيم هجوم اليونايتد قبل إيجالو

اسم لا يُصدق..

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر يونايتد كان بصدد التعاقد مع جلين موراي، لاعب برايتون ، لتدعيم مركز المهاجم الصريح خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

اليونايتد في نهاية المطاف استطاع أن يظفر بأودين إيجالو على سبيل الإعارة من الدوري الصيني وحتى نهاية الموسم، إلا أن قبل التعاقد معه، كان موراي هو الأقرب للأولد ترافورد.

الديلي ميل أشارت إلى أن أولي جونار سولشاير كان يسعى لإيجاد حل بديل على المدى القصير لإصابة مهاجمه ماركوس راشفورد، وبالفعل كان موراي هو أحد الخيارات الموجودة على الطاولة الحمراء.

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صاحب الـ36 عامًا هو أحد مشجعي الشياطين الحمر بالفعل، ولكن في النهاية فضّلت إدارة مانشستر أن تتعاقد مع إيجالو بعد الاتفاق مع ناديه.

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موراي هو أحد أساطير برايتون، إذ سجل 111 مرة خلال 278 خاضها بقميص هذا النادي على فترتين، كما أن لديه رحلة طويلة في البريميرليج، فسبق له اللعب في كريستال بالاس وأندية إنجليزية أخرى.

وبشكل عام، فقد تراجع دور موراي هذا الموسم منذ أن وصل نيل موباي إلى برايتون في الصيف المنقضي، ليشارك فقط في 16 مباراة أغلبهم كبديل وسجل هدفًا وحيدًا بالدوري حتى الآن.

يذكر أن برايتون وبعد فشل انضمام موراي إلى اليونايتد في يناير أقدم على تجديد تعاقده لعام إضافي لتستمر رحلته الطويلة مع الفريق حتى يونيو 2021.