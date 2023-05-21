اسم غير متوقع .. فريق سعودي يستهدف ضم نجم جديد في ريال مدريد

أحمد رفعت
20220430_Marco Asensio&Eduardo Camavinga&Mariano Diaz&Luka Modoric&Dani Ceballos_Real Madrid(C)Getty Images
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من هو النجم الذي أصبح هدفًا للدوري السعودي؟

أصبح نجم جديد داخل صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، مستهدفًا من قبل أحد الأندية السعودية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتستهدف الأندية السعودية التعاقد مع نجوم كبار من الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن نجح النصر في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن داني سيبايوس تلقى عرضًا من ريال بيتيس الإسباني، بالإضافة إلى عرض آخر من نادي إيطالي وثالث من فريق سعودي لم يتم الكشف عن اسمه.

وأضافت الصحيفة أن سيبايوس آخر من تلقى عرضًا من نادي ريال مدريد، من أجل تجديد عقده، مع ترك الحرية له لوضع مدة العقد، ولكن اللاعب يرفض التجديد.

داني سيبايوس متردد بشأن التجديد مع ريال مدريد، خاصة وأن مسألة مشاركته بصفة أساسية مع الفريق صعبة للغاية.

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