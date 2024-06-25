اسم ألماني مفاجئ .. الاتحاد يختار مدربه الجديد و"المفاوضات بدأت بالفعل"

الاتحاد قرر إقالة مدربه مارسيلو جاياردو..

"البرتغالي جوزيه مورينيو، الإيطالي ماسيميليانو أليجري والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو"؛ كلها أسماء عالمية، ارتبطت بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

لكن بعيدًا عن كل هذه الأسماء.. ظهر اسم جديد - غير متداول -؛ ليكون المرشح الأقوى لتولي منصب المدير الفني للفريق الاتحادي، خلال الموسم القادم؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي رودي جاليتي.

جاليتي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات بين نادي الاتحاد، والمدير الفني الألماني دينو توبمولر، للتعاقد معه بشكل رسمي؛ حيث يعتبر الهدف "رقم 1" حاليًا.

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وأكد الإعلامي الرياضي، أن الاتصال الأول بين مسؤولي العملاق السعودي وتوبمولر "تم بالفعل"؛ وسط ثقة كبيرة في القدرة على إقناع المدرب، بالرحيل عن ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني، والقدوم إلى الملاعب السعودية.

توبمولر البالغ من العمر 43 سنة، عمل مساعدًا للمدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، في الفترة من 2021 إلى 2023، قبل أن يصبح "الرجل الأول" لفريق آينتراخت فرانكفورت؛ محققًا معه المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

جدير بالذكر أن المدير الفني الألماني، سبق وحقق إنجازات عديدة مع نادي "إف 91 دوديلانج" من لوكسمبورج، عندما تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم من 2016 إلى 2019؛ حيث توّج بـ7 ألقاب رسمية، من بينها ثلاثية في الدوري المحلي.