"اسمان كبيران" .. خالد الشنيف يزف البشرى لجمهور الهلال بشأن كأس العالم للأندية 2025

الهلال سيُمثل السعودية في مونديال الأندية

زف الإعلامي خالد الشنيف البشرى لجمهور الهلال بشأن استعدادات الفريق لخوض غمار كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا الصيف القادم.

الهلال تأهل للمشاركة في النسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامه الجديد الموسع بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وقد وقع في المجموعة الثامنة التي تضم بجانبه ريال مدريد وباتشوكا وريد بول سالزبورج.

الجمهور الهلالي طالب الإدارة والمسؤولين عن الرياضة في السعودية بدعم الفريق جيدًا ليستطيع تقديم أداء ونتائج قوية في البطولة، ويبدو أن آمالهم ستتحقق حسبما أشار الشنيف.

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لاعب الأهلي السابق أكد خلال برنامجه "دورينا غير" أن الهلال سيتعاقد مع اسمين كبيرين على الأقل قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

يُشار إلى أن كأس العالم للأندية 2025 سيُقام في أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.