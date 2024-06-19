اسكتلندا وسويسرا .. تكافؤ حتى في الكوارث واحذروا من ظهور الشبح!

التعادل كان النتيجة الأكثر عدلًا للفريقين

مباراة لم تكن في قمة المتعة، لكنها كانت نموذجًا في التكافؤ بين الفريقين، لأن كل منهما تشابه مع الآخر في كل شيء على أرض الملعب إيجابًا وسلبًا.

أخطاء كارثية مؤدية إلى أهداف، خطورة وفرص ضائعة بسبب غياب اللمسة الأخيرة، مباراة كان يجب أن تنتهي بالتعادل لأنها النتيجة العادلة الوحيدة لهذه المعركة.

اسكتلندا تقدمت بهدف سجله سكوت مكتوميناي في لقطة دفاعية كارثية، وسويسرا تعادلت عن طريق شيردان شاكيري من خطأ دفاعي فادح، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1 في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى بيورو 2024.

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نتيجة طبيعية

اسكتلندا دخلت اللقاء بعد هزيمة ثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 5/1، لتصبح حظوظها ضعيفة في التأهل، لذلك كان يجب عليها الفوز لإنقاذ حظوظها في التأهل للدور القادم، وهنا يأتي كبار اللاعبين بالفريق.

أندي روبرتسون كان عليه مسؤولية هائلة باعتبار الخبرة الطويلة والجودة الكبيرة التي يتمتع بها، ولكنه اختفى في معظم فترات المباراة، ونفس الأمر لمفاتيح اللعب الأخرى مثل كيران تيرني وتشي أدامز والأسوأ منهم جميعًا جون ماكجين.

هؤلاء جعلوا المهمة صعبة للغاية على المدرب ستيف كلارك من أجل خلق الحلول لتهديد الدفاعات السويسرية، ليقتصر الأمر على كرات عرضية ضالة أو لقطات أخرى عشوائية كادت أن تسفر عن اهتزاز شباك الحارس يان سومر.

الأمور لم تكن أفضل على الجانب السويسري، مانويل أكانجي قدم واحدة من أسوأ مبارياته، وكذلك فابيان شار وجرانيت جاكا، وحتى شاكيري صاحب هدف الفريق الوحيد.

المهاجم الشاب دان ندوي كان نموذجًا لهذه الحالة المتواضعة التي أصابت العديد من نجوم الفريق السويسري، وذلك لإهداره فرصة تسجيل من انفراد صريح في لقطة أصابت مشجعي بلاده بالصدمة والإحباط.

ظهور الشبح

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جميعنا يعرف أن شيردان شاكيري لعب لبازل وبايرن ميونخ وإنتر وستوك سيتي وليفربول، ولكن هل يعلم أحد أين هو الآن؟

الجناح السويسري يلعب في شيكاغو الأمريكي، حيث انضم للفريق في فبراير 2022، وابتعاده عن أوروبا لم يؤثر على ظهوره مع منتخب سويسرا في يورو 2024، ليثبت مرة أخرى أنه الشبح الذي يغيب عن أعين الجميع ويظهر دائمًا في المواعيد الكبرى، على غرار المكسيكي جييرمو أوتشوا.

شاكيري لا يتمتع بأفضل مستوياته في أمريكا، حيث سجل هدفين فقط في 12 مباراة مع شيكاغو، ومع ذلك استعان به مورات ياكين لأنه يعلم تاريخه جيدًا على الصعيد الدولي بتسجيل 5 أهداف في 12 مباراة بكأس العالم و4 في 9 مشاركات في اليورو.

وبالفعل، وفي تجسيد واضح للمسيرة الغريبة لشاكيري، اختفى صاحب الـ32 سنة طوال أحداث المباراة، وظهر بشكل مفاجىء لاستغلال تمريرة خاطئة على حدود منطقة الجزاء ليسجل التعادل لسويسرا في الدقيقة 26، قبل أن يختفي بعدها.