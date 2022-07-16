أسطورة بايرن بعد معرفته بتفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة: الآن فهمت!

الأموال لعبت دورها!

أكد لوثر ماتيوس نجم بايرن ميونخ السابق أن رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق البافاري أصبح مفهومًا بشكل أوضح بالنسبة له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن العقد الذي حصل عليه ليفاندوفسكي في برشلونة أفضل بكثير مما كان سيحصل عليه في بايرن ميونخ.

وقال ماتيوس: "ليفاندوفسكي حصل على ما يريده، عقد طويل الأجل، وهو أطول بعام مما كان يطلب في بايرن ميونخ حتى".

وأضاف: "حصوله على أربع سنوات مع برشلونة كان مفاجأة بالنسبة لي، والآن أفهم ليفاندوفسكي وموقفه بشكل واضح".

وأردف: "سيحصل على حوالي ضعف ما كان سيجنيه هنا في بايرن ميونخ بحلول 2024 وفي نهاية مسيرته يستطيع أن يحقق حلمه في إسبانيا".

وأكمل: "أنا سعيد أن عملية الانتقالات انتهت بكل ما حملته من أخطاء وقعت فيها جميع الأطراف، برشلونة خرج فائزًا وسيعود معه للقمة".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي ظهر في إسبانيا قبل قليل، ومن المنتظر أن يخضع للكشف الطبي وينضم للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات.