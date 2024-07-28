استياء وغضب .. راتب جوتا ولويز فيليبي يُشعل ثورة جمهور الاتحاد

جدل كبير حول مستقبل اللاعب

أشعل الكشف عن راتب لاعبي الاتحاد، جوتا ولويز فيليبي، السنوي ثورة جمهور الفريق ضد الإدارة، إذ طالب العديد عبر منصة إكس التخلص من اللاعبين وتحمل التكلفة المالية الناتجة عن ذلك.

الاتحاد لا يرغب باستمرار اللاعبين، لكنه يضع شرطًا واضحًا للتخلي عنهما وهو وجود نادٍ يستعد لتحمل راتبهما، خاصة الجناح البرتغالي، حتى لا يُحمل خزينة النادي أي أعباء مالية إضافية الموسم القادم.

جمهور الذهب تداول تغريدة لأحد كبار مشجعي النادي أفادت أن راتب جوتا يبلغ 7 ملايين يورو سنويًا، فيما يصل راتب المدافع الإيطالي إلى 6 ملايين يورو، وقد أشار صاحب التغريدة، فهد المحياوي، في انتقاد واضح للإدارة الاتحادية، أن تسويق اللاعبين سهل جدًا وممكن بعدة طريق مختلفة.

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المغردون عبر منصة إكس تداولوا التغريدة وأبدوا الكثير من الغضب والاستياء من امتناع الإدارة عن تحمل جزء من هذا الراتب، الذي وصفوه بالمنخفض، مقابل التخلص من اللاعبين والتعاقد مع ثنائي أفضل.

يُشار إلى أن جوتا أثار جدلًا واسعًا اليوم الأحد بعدما تداول مغردون مقطع فيديو له خلال تدريبات اللاعبين في صالة الألعاب الرياضية.