فيديو | استياء من سالم الدوسري وهدف ثنائي رائع بين سافيتش وميتروفيتش .. الهلال يعبر كومو بهدف نظيف

ودية رابعة ضمن معسكر الهلال في النمسا..

حقق الهلال اليوم الإثنين، الفوز في ودية جديدة بمعسكر الإعداد الحالي في النمسا، أمام كومو الإيطالي بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد جاء بعد تبادل كرة رائع بين الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش، إذ أن الأخير مرر كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء إلى الأول الموجود داخل المنطقة، ليعيدها له مرة ثانية بطريقة رائعة، حتى وضعها ميترو في الشباك برأسية ناجحة.

لكن على الجانب الآخر، تعرض الجناح السعودي سالم الدوسري لانتقادات كبرى على خلفية أدائه الليلة، منهم من حمّل الظهير البرازيلي رينان لودي مسؤولية تراجع التورنيدو، ومنهم من يرى أنه تراجع بشكل ملحوظ لدرجة وصفه بـ"المنتهي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين من سالم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "والله مضايقني جدًا إن سالم الدوسري ماله بديل أبدًا والاعتماد عليه بشكل كلي .. والله هذا الشيء يضرك ويضر سالم نفسه اللي طبيعي إنه ما راح يقدم أكثر مما قدم .. لأن الاستمرارية في الموسم صعبة جدًا"، فيما علق آخر: "أتمنى يلحق بسلمان الفرج للأسف يعك بالكورة ويأخر الهجمات خلال انتهى"، أما ثالث فأوضح: "حسبي الله يلومون سالم وهو خلفه ياسر ويوم افتك صار ناصر ويوم افتك منهم جاهم لودي".

يذكر أن الهلال خاض أربع وديات خلال المعسكر الحالي، ففاز أمام فينير نويشتات النمساوي (6-0)، وأمام العربي القطري (2-0)، ثم هُزم أمام صن داونز الجنوبي إفريقي (2-1)، قبل انتصار الليلة أمام كومو.