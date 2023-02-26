استنكر واستغرب دفاع ضيفه .. الفراج يُهاجم جمهور الهلال بشراسة

الإعلامي السعودي يُواصل إثارة الجدل

هاجم الإعلامي السعودي وليد الفراج جمهور الهلال بشراسة خلال حلقة مساء اليوم من برنامجه "أكشن مع وليد" وذلك لغيابهم عن الملاعب وامتناعهم عن التواجد في المدرجات خلال مباريات الفريق.

الهلال ورغم جماهيريته الهائلة في السعودية إلا أن أرقام الحضور الجماهيري الخاصة بمبارياته في دوري روشن السعودي هذا الموسم مخيبة جدًا، إذ يتواجد في المركز السابع بحضور 62597 مشجعًا فقط، فيما يتصدر الاتحاد القائمة بما يزيد عن 307 ألف مشجع ويتواجد النصر ثانيًا بما يزيد قليلًا عن 162 ألف مشجع.

الفراج هاجم الجمهور الهلالي بقوة نتيجة ذلك الرقم المخيب وسأل "ما الذي يُريده جمهور الهلال ليحضر مباريات الفريق، فريقكم من فرق القمة في العالم الآن حسب النتائج ويُحقق إنجازات عظيمة، كيف يُمكن أن يُواجه الفتح أمام 3-4 آلاف مشجع! لا يوجد أي مبرر لذلك التصرف من جانب الجمهور والتواجد في المباريات الكبيرة لا يُبرر لهم أبدًا".

أضاف "أنا واثق أن الهلال لديه جمهور هائل لكن تكرار ظهور مثل تلك الأرقام لعدة سنوات سيُدخل الشك في قلوب المتابعين حول مدى جماهيرية النادي، اللقاء القادم أمام الوحدة يجب أن يكون الملعب كامل العدد، نريد أن نرى الهلاليين في الملعب فهم ليسوا كائنات فضائية والنادي بحاجة لجمهوره لإثبات قوته الجماهيرية".

الناقد الرياضي سامي الحريري دافع عن الجمهور بشكل استغربه واستنكره الفراج كثيرًا، حيث برر الأمر باستنزاف الجمهور بالكثير من المباريات الكبيرة التي خاضها الهلال في السنوات الأخيرة.

وأضاف "جمهور الهلال استنزف من كُثر المباريات الكبيرة في السنوات الأخيرة، هم كانوا موجودين في الأوقات الصعبة وقبل تحقيق لقب آسيا لكنهم الآن حققوا أحلامهم واستنزفوا تمامًا، هناك جمهور مازال لديه طموحات وأحلام ولذا يحضر ويُشجع فريقه لكن عشاق الهلال حققوا أحلامهم بالفعل".

يُشار إلى أن الهلال يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، فيما يتصدر النصر بـ43 نقطة ويليه الاتحاد بـ41 ثم الشباب بـ40 والثلاثي لعب 18 مباراة.