Luis CastroGetty
أحمد رفعت

"استمرار كاسترو فشل إداري" .. قانوني يُثير الجدل بعد تعثر النصر أمام الحزم!

دوري روشن السعوديAl Nassr FCAl Nassr FC v Al HazemAl HazemLuis Castro

بعد تعثر النصر أمام الحزم

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أثار القانوني أحمد الأمير الجدل، بعد تعثر نادي النصر أمام الحزم ببطولة دوري روشن السعودي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بشأن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعادل النصر أمام الحزم بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك.

ونشر الأمير عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة مثيرة للجدل، ينتقد فيها استمرار كاسترو مدربًا لنادي النصر بعد التعثر أمام الحزم.

المباريات التالية

وجاء نص التغريدة كالآتي: "استمرار كاسترو بعد مباراة الحزم فشل إداري لا يُمكن تصحيحه".

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وانتقد عدد كبير من جماهير النصر المدرب كاسترو، بسبب الأخطاء الدفاعية الساذجة التي يُعاني منها الفريق تحت قيادته، حيث لم يتمكن من حل تلك المشكلة.

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