"لست متأكدًا من الاستمرار حتى 32 عامًا".. فالفيردي: سآخذ بعض الدم من مودريتش لإطالة عمري في الملاعب

ثناء كبير من نجم ريال مدريد..

تغنى الأوروجوائي فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد بزميله الكرواتي لوكا مودريتش، الذي يقدم مستويات مميزة مع النادي الملكي رغم بلوغه 39 عامًا.

وأصبح مودريتش الذي شارك في كل مباريات ريال مدريد هذا الموسم، أكبر لاعب سنًا يظهر مع الفريق الملكي طوال تاريخه.

وقال فالفيردي في تصريحات على هامش مشاركته مع منتخب أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026: "لا أعرف هل سأواصل مسيرتي في الملاعب حتى 32 عامًا أم لا".

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وأضاف صاحب الـ26 عامًا: "بعد عشر سنوات من الآن؟ سآخذ بعض الدم من لوكا مودريتش لأرى ما إذا كان بإمكاني تحقيق ذلك (يضحك). لا أعرف ما إذا كنت سأصل إلى 32، بينما سيصل هو إلى 40 قريبا!".

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ومن غير المعروف هل سيواصل رحلته لموسم جديد مع النادي الملكي أم سيتخذ قرارًا آخر، خاصة أنه لم يخض سوى 7 مباريات أساسيًا (من أصل 17 مباراة ظهر فيها هذا الموسم).

وانضم النجم الكرواتي الدولي، الذي يشارك مع منتخب بلاده حتى الآن، إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنهام، ليسجل 39 هدفًا ويقدم 89 تمريرة حاسمة في 551 مباراة مع الميرنجي في مختلف المسابقات.