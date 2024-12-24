"أملنا أن يتمكن من الاستمرار".. نجم ليفربول: محظوظون وفخورون بأن نكون زملاء محمد صلاح

ماذا قال جاكبو؟

تغنى كودي جاكبو نجم ليفربول بزميله المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه "يأمل أن يبقى في آنفيلد لما بعد نهاية عقده الحالي في صيف 2025".

ويقود صلاح ليفربول لنتائج مبهرة هذا الموسم مع المدرب الجديد آرني سلوت، حيث تلقى الفريق هزيمة واحدة في جميع المسابقات، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز والترتيب العام لدوري أبطال أوروبا.

وقال جاكبو، في تصريح لموقع ليفربول: "ما نشهده جميعًا من صلاح شيء مميز للغاية، عدد الأهداف التي يسجلها بالإضافة إلى التمريرات الحاسمة التي يقدمها أيضًا (الأعلى مساهمة في التسجيل والصناعة بالبريميرليج)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الطريقة التي يلعب بها، كيف يضع المهاجمين الآخرين أو لاعبي خط الوسط في وضع يسمح لهم بالتسجيل وأن يكونوا خطيرين، هو على مستوى عالٍ".

وختم: "آمل لنا وله أن يتمكن من الاستمرار في فعل ذلك لفترة طويلة، نحن محظوظون للغاية بوجوده وفخورون بأن نكون زملاءه في الفريق، ونحاول جعله أفضل. وهو يحاول أن يجعلنا أفضل كذلك".