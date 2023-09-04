استمراره أمر أكيد .. لابورتا يحسم تجديد تشافي وهذه هي التفاصيل!

المدير الفني للنادي الكتالوني مستمر!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي برشلونة سيستمر في صفوف النادي الكتالوني بعد أن تم الاتفاق على تجديد عقده بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن بقاء لاعب الوسط السابق ليس محلًا للشك بعد الاتفاق مع جوان لابورتا بالفعل على تمديد عقوده.

وأوضحت الصحيفة أن الجميع في إدارة برشلونة سعيد بالعمل الذي قام به المدير الفني في صفوف النادي الكتالوني حتى الآن بعد الفوز بالسوبر الإسباني الموسم الماضي والدوري كذلك.

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وذكرت أن الاتفاق تم على أن يتم تمديد العقد حتى صيف عام 2026 ولمدة عامين إضافيين بعد أن كان عقد تشافي السابق حتى نهاية الموسم الجاري.

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جدير بالذكر أن تشافي كان قد انضم إلى صفوف برشلونة في نوفمبر 2021 بعد أن قرر لابورتا إقالة رونالد كومان من منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.