النادي الكتالوني لن يتوقف عن دعم نفسه!

أكدت تقارير صحفية عن وجود رغبة حقيقية لدى نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مؤكدة لتقارير سابقة كانت أقل مصداقية في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يدرك أن الوضعية الرياضية لأسينسيو في صفوف ريال مدريد ليست مناسبة بالنسبة له في ظل عدد الدقائق القليلة التي يحصل عليها.

وعانى أسينسيو بشكل واضح مع الملكي من قلة دقائق اللعب بالرغم من فشل صفقة ضم كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان وإصابة كريم بنزيما.

ويرى النادي الكتالوني في ضم أسينسيو فرصة لزيادة حالة التنافسية في مراكز الهجوم وفي ظل أنه سيكون متاحًا بشكل مجاني في سوق الانتقالات.

وفي الوقت نفسه تهتم عدة أندية أخرى بالحصول على خدمات اللاعب، على رأسهم ميلان الإيطالي وآرسنال ونيوكاسل الإنجليزيان.

جدير بالذكر أن كل ما حصل عليه أسينسيو حتى الآن في الدوري الإسباني من دقائق هذا الموسم يعد أقل من 2٪ من إجمالي دقائق ريال مدريد، بواقع 11 دقيقة.