"استقيل أفضل لك" .. كريستيانو رونالدو يضع سمير عثمان تحت المقصلة

الخبير التحكيمي المصري أغضب النصراويين بحديثه عقب مواجهة النصر والباطن

لا يزال الحديث حول الجدل التحكيمي الذي شهده لقاء النصر والباطن قائمًا، لكن الضحية هذه المرة ليس سامي الجريس؛ الحكم الذي أدار المباراة، إنما الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان.

المباراة انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد لصالح العالمي، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وما أثار الجدل هو أن جميع أهداف النصر جاءت في الوقت المحتسب بدل من الضائع، والذي قدره الجريس بـ12 دقيقة.

لكن الهجوم على سمير عثمان تحديدًا جاء بعد تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، حول عدم صحة الهدف الثاني للعالمي الذي سجله محمد آل فتيل، بداعي وجود حالة تسلل على قائد الفريق كريستيانو رونالدو.

النصراويون لم يتقبلوا حديث الخبير التحكيمي المصري، وبدأوا بالهجوم عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ تصدر اسمه المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة، مطالبين إياه بتقديم استقالته أو احترام مشاهديه، بداعي أن الهدف صحيح.

يذكر أن الباطن تجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الأخير في جدول الترتيب، بينما يتصدر النصر برصيد 46 نقطة.