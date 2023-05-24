فيديو | استقبال صادم .. جمهور الأهلي يسيء لعمر السومة في أول لقاء بينهما بعد عودته من قطر!

لم يتوقع عمر السومة ومحبوه أن تأتي هذه اللحظة قط!

اليوم ليس كالأمس بالنسبة لوضع عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، هو يزداد وضعه سوءًا في ظل توتر العلاقة بينهما منذ الموسم الماضي.

العقيد خرج معارًا للعربي القطري بعد هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي، ومع انتهاء المسابقات القطرية، عاد لجدة في ظل بقاء موسم وحيد في عقده مع قلعة الكؤوس.

وبالأمس، حرص السوري على دعم الراقي في مواجهته أمام القادسية، ضمن الجولة الـ33 من دوري يلو من المدرجات، لكن هنا كانت الصدمة.

فئة بالطبع هتفت مرحبة بعودة السومة، معترفة بما قدمه للفريق منذ انضمامه له في عام 2014م، لكن المشكلة كانت في الفئة التي كانت قريبة من المكان الذي يجلس به، إذ هتفت ضده بشكل كبير.

المعارضون لعودته للأهلي، رددوا في وجهه: "برا يا سومة .. برا"، في صدمة كبيرة للاعب، الذي تجاهل الموقف بدوره، واكتفى برد التحية للمرحبين به.

لكن ومع انتشار هذا الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض غالبية جمهور الأهلي حتى الفئة المعارضة لعودته، التعامل بهذه الطريقة مع أحد نجوم الفريق، واصفين الهتاف ضده بهذه الطريقة بـ"نكران الجميل".

جدير بالذكر أن وليد معاذ؛ رئيس الأهلي، أكد أنه لم يحسم بعد موقف السومة سواء بالبقاء أو الرحيل، موضحًا أنه في انتظار الاجتماع به وبالجهاز الفني، لاتخاذ القرار النهائي.