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الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى

استقبال حافل لسامباولي في البرازيل قبل التوقيع لسانتوس

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Kevin C. Cox/Getty Images
تجربة جديدة للمدرب الأرجنتيني في أندية أمريكا الجنوبية بعد الفشل في تجربة صعبة مع منتخب بلاده

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يصل المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، إلى البرازيل اليوم الجمعة، من أجل استلام مهمته كمدير فني لنادي سانتوس.

سامباولي تمت إقالته من تدريب المنتخب الأرجنتيني، بعد الفشل في كأس العالم روسيا 2018 والخروج أمام فرنسا بدور الـ16.

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وقالت تقارير برازيلية أن سامباولي سيبدأ مهمته للعمل بسانتوس بشكل رسمي بداية من عام 2019.

جماهير سانتوس قررت الاستعداد بشكل خاص لقدوم سامباولي، بترحيب حافل به في مطار جوارولوس بمدينة ساوباولو البرازيلية.

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ويتوجه الأرجنتيني مباشرةً لمقر سانتوس بعد الوصول لزيارة النادي والاجتماع بمجلس إدارته.

ومن المتوقع تقديمه بشكل رسمي يوم الإثنين المقبل، وتوقيعه على عقد مدته عامين مع الفريق البرازيلي.

وبدأ سامباولي مشواره في أمريكا الجنوبية مع أندية خوان أوريتش، سبورت بويز، كور بولوجنيزي، قبل ان يعود لتشيلي لتدريب أوهيجينز.

وقام الأرجنتيني بتدريب منتخب تشيلي وحاز معه على لقب كوبا أميركا، لينتقل إلى إشبيليه، ثم الأرجنتين ليرحل عن منصبه بعد المونديال.

 

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