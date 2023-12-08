فيديو | استقبال تاريخي .. جمهور الأهلي في حائل يفاجئ اللاعبين قبل مواجهة الرائد

"جمهور الأهلي غير" مقولة ترجمت عمليًا على أرض الواقع بعد هذا الاستقبال الرائع في حائل..

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وصلت بعثة الأهلي السعودي اليوم الجمعة، إلى مدينة حائل، استعدادًا لمواجهة الرائد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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المباراة من المقرر أن تقام غدًا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية".

وانتشرت، عبر لاعبي الراقي وإعلاميه كوليد سعيد، فيديوهات لاحتشاد جماهيري كبير في شوارع حائل، استقبالًا لحافلة لاعبي قلعة الكؤوس.

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وكذلك تجمع عدد كبير من الجمهور أمام فندق إقامة الفريق في انتظار الحافلة، وفور وصولها هموا بترديد نشيد النادي، في مشهد تاريخي.

يذكر أن الراقي يدخل المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيدد 30 نقطة، بينما يحل الرائد في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

SHAHID