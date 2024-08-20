"الوضع يتدهور" .. استقالتان جديدتان في النصر بعد رحيل إبراهيم المهيدب

بداية موسم جديد صعبة على النصر..

فتح إبراهيم المهيدب؛ رئيس نادي النصر السعودي المستقيل، الباب أمام المزيد من الاستقالات في مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، ليبدأ العالمي موسمه الجديد بوضع مضطرب.

المهيدب أعلن مساء أمس الثلاثاء، تقديم استقالته، اعتراضًا على عدم منحه كامل الصلاحيات في حين يسيطر الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي، على زمام الأمور.

وبحسب الصحفي النصراوي الشهير علي العنزي فإن عضوي مجلس إدارة النادي العاصمي قفاري القفاري وزياد وهبي قدما استقالتيهما أيضًا، معلقًا: "الوضع محزن جدًا حاليًا، كان الله في عون الجماهير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن تلك الأزمة اشتعلت عقب الهزيمة الثقيلة أمام الهلال (4-1)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، في ظل الانقسام حول مصير المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

ومن المقرر أن يفتتح العالمي موسمه الجديد في دوري روشن السعودي 2024-2025 بمواجهة الرائد، غدًا الخميس.