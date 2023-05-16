"استقالة مسلي آل معمر وغضب كريستيانو رونالدو" .. أحداث ساخنة في مباراة النصر والطائي

أحداث ساخنة في الشوط الأول من مباراة الطائي والنصر

شهدت مباراة نادي النصر ضد الطائي، في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، أحداثًا ساخنة للغاية.

وقبل انطلاق الجولة "27"، كان النصر يملك في رصيده 57 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 5 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طلب بعض من جماهير نادي النصر، المتواجدة في مباراة الطائي، "استقالة" مجلس إدارة مسلي آل معمر.

ووصفت الجماهير النصراوية، استقالة إدارة آل معمر بـ"البطولة"؛ في ظل اقتراب توديع الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي الحالي، بدون أي لقب.

ومن ناحيته.. واصل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، إثارة غضب جماهير فريقه؛ وذلك بإهداره فرصة سهلة للغاية، أمام الطائي.

ويواجه تاليسكا، اتهامات بانهيار مستواه الفني في الفترة الأخيرة، وعدم تركيزه الكامل مع النصر؛ بسبب اهتمامه بالحفلات الغنائية الخاصة به.

أما الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، فظهر غاضبًا للغاية من نفسه؛ بعد إهداره هو الآخر، فرصة محققة للتسجيل.