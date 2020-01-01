ما هي أسباب رحيل كارتيرون من الزمالك؟

خرجت أنباء مفاجئة عن رحيل باتريس كارتيرون من تدريب الزمالك قبل أيام من استئناف الفريق مشواره في دوري أبطال أفريقيا، فما هي أسباب رحيل كارتيرون؟

مع برودة الأجواء اليوم في الدوري المصري الممتاز لغياب مباريات الأهلي والزمالك، وانشغال البعض بلقاء من كلاسيكيات الكرة المصرية بين المقاولون العرب والإسماعيلي، خرج خبر صادم من نادي الزمالك القطب الثاني للساحرة المستديرة في بلاد الفراعنة وصلت أصداؤه إلى السعودية المنشغلة اليوم بمشاركة فرقها في دوري أبطال آسيا.

تناقلت وسائل الإعلان المقروءة وشبكات التواصل الإجتماعي خبر رحيل باتريس كارتيرون من القلعة البيضاء، وما أضفى أهمية كبرى على هذا الخبر وزاد إثارته للجدل هو عدم وجود أي مقدمات له، فالفريق يسير بشكلٍ جيد في الآونة الأخيرة ونجح في فرض سيطرته على مباريات القمة هذا الموسم.

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رحيل كارتيرون .. استقالة كارتيرون .. وكلمات أخرى صعدت إلى قمة محركات البحث في الآونة الأخيرة، والسؤال الأبرز الذي يراود محبي الزمالك بل وحتى كارهيه، ما هي أسباب رحيل باتريس كارتيرون .. جول يبحث معكم عن الإجابة.

ما هي أسباب رحيل كارتيرون من الزمالك؟

كانت الأجواء هادئة، وكان الفريق يستعد لمباراته التالية في الدوري المصري ضد فريق عنيد هو أسوان، ولم تكن الأخبار تتحدث إلا عن استعدادات الزمالك لمباراته التالية ومن سيشارك ومن سيغيب؟

وفجأة خرج خبر صادم يشير إلى رحيل كارتيرون، وأنه مُصر على الاستقالة حتى لو كلفه الأمر الشرط الجزائي المتواجد بعقده مع القلعة البيضاء.

لا يمكن معرفة السبب الحقيقي وراء هذا القرار، لكن هناك بعض الأحداث التي يمكن أن تضعنا أمام إجابة لسؤال يشغل بال الكثيرين، ما هو سبب رحيل باتريس كارتيرون؟

قبل أيام خرجت أنباء عن أن هناك أحد الأندية المصرية راغب في التعاقد مع كارتيرون، ولم يقتصر الأمر عند ذلك، بل أشارت بعض الأنباء إلى أنه يمتلك بالفعل عرضين أحدهما مصري والآخر خليجي دون التصريح بالاسم.

وبعد خروج أنباء رحيل كارتيرون، أكد أبو المعاطي زكي أن الفرنسي يمتلك عرض قوي من الإمارات، وأن أحد وكلاء الأعمال ألمح له بذلك منذ أيام.

عقد اليوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مطولة مع باتريس كارتيرون لإثنائه عن الرحيل، وبحسب الأنباء فإن جميع المحاولات فشلت، وأصر الفرنسي على دفع الشرط الجزائي والرحيل عن القلعة البيضاء.

وبحسب ما نشر في اليوم السابع، فقد قام مرتضى منصور بسؤال كارتيرون عن سبب قرار الرحيل، وهل تعرض للمضايقات من أحد داخل النادي، لكن باتريس قال أنه لا توجد لديه أزمة مع أي طرف داخل النادي، ولكنه يعاني من بعض الأمور النفسية ولديه ظروف أسرية تجبره على الرحيل.

تمسك مرتضى به للنهاية وقال له أعلم أن لديك عرض آخر، سنقوم بدفع قيمة العرض مقابل الاستمرار على الأقل حتى دوري أبطال أفريقيا، لكن كارتيرون رفض من جديد وأصر على الرحيل بدفع الشرط الجزائي.

ما هي قيمة الشرط الجزائي في عقد كارتيرون مع الزمالك؟

يمتلك باتريس كارتيروس رقم كبير في عقده مع الزمالك كشرط جزائي، تحدث عنه الموقع الرسمي لجريدة اليوم السابع أيضًا، وهذا الرقم دفع البعض إلى التكهن بأن سبب رحيله الحقيقي هو امتلاكه عرضًا بالفعل.

يبلغ الشرط الجزائي في عقد كارتيرون 250 ألف دولار، أي ما يقترب من 4 ملايين جنيه مصري.

من هو بديل كارتيرون في الزمالك؟

لا يمتلك الزمالك الكثير من الوقت لتعيين بديل لكارتيرون، حيث سيواجه أسوان في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة القادم.

بحسب الأنباء الواردة فإن بديل الفرنسي على مقعد قيادة القلعة البيضاء سيكون طارق يحيى بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وسيكون المدرب المعاون هو مدحت عبد الهادي، وسيتواجد أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني.