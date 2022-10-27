استفزاز من نوع خاص .. أغنية إنتر تثير غضب صحفي برشلوني في "الشيرينجيتو"

أغنية إنتر تثير غضب صحفي برشلوني في برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير بعد توديع النادي الكتالوني لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

جاء خروج نادي برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23 ليمثل الحدث الأبرز في كرة القدم الإسبانية مساء الأربعاء، وهو بالطبع ما لم يفوته برنامج "الشيرينجيتو".

الاستفزاز ومعايرة الآخرين بنتائج أنديتهم يعد أمرًا معتادًا في البرنامج الإسباني الشهير، حيث يستفز الصحفيون المعروفة ميولهم بتشجيع أندية معينة بعضهم في حالة التعثر في مباريات مثل "الكلاسيكو" أو في المواجهات الأوروبية.

الصحفي الإسباني خوانما رودريجيز الضيف شبه الدائم للبرنامج، والمعروف بتشجيع نادي ريال مدريد، قرر استغلال خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة ممكنة.

رودريجيز قام بتشغيل الأغنية الخاصة بنادي إنتر الإيطالي في البرنامج، لدرجة أن الصحفيين المعروفين بتشجيع برشلونة كادوا ينفجرون من الغيظ، وقام أحدهم بسد أذنيه حتى لا يسمع الأغنية.

برشلونة خسر مساء الأربعاء من بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال، ليضمن الفريق الكتالوني تواجده في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

برشلونة خاض تلك المباراة وهو يعلم بالفعل مصيره بالتوجه للعب في الدوري الأوروبي، بعد فوز إنتر قبلها على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-0، ليضمن التأهل مع النادي البافاري.