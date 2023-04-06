"استفزاز صريح للهلال" .. حكم عماني يشعل نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا مبكرًا!

رغم بقاء 23 يومًا على نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني إلا أن اللقاء اشتعل مبكرًا من جانب جمهور الزعيم الغاضب من الحكم الموكل بإدارة اللقاء.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
ذهاب النهائي من المقرر أن يقام في 29 من أبريل الجاري، في الرياض، على أن يقام الإياب في السادس من مايو المقبل.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلف الحكم العماني أحمد الكاف بإدارة المباراة، وهنا كانت مشكلة الهلاليين.
وسم "الحكم العماني" جاء ضمن أكثر المواضيع تداولًا في المملكة السعودية، وشهد تغريدات غاضبة من إعلاميين هلاليين وجماهير، راصدين وقائع ظلم تعرض لها ناديهم على يد هذا الحكم.
من ضمن الوقائع التي رصدها الهلاليون، حدثت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2018، خلال لقاء الهلال والعين الإماراتي، إذ لم يحتسب الكاف ضربة جزاء للأول في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد عرقلة محمد البريك.
جدير بالذكر أن الفريقين سبق وأن تقابلا في نهائي البطولة نفسها مرتين من قبل، وقتما توج أوراوا بطلًا عام 2017م، بينما ثأر الهلال في عام 2019م.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- 27 مليون يورو لهازارد و500 ألف لهالاند.. قيمة كل هدف للنجوم في 2023
- مقالب رمضان | عندما ألقت الشرطة القبض على دي ماريا بتحريض دافيد لويز!
- الأرض لا تحب أصحابها .. كأس ملك إسبانيا عقدة ريال مدريد وبرشلونة على ملعبهما
- حافلة عاهرات وممثلة لبنانية ودرع العالمية .. مواقف محرجة لرؤساء الأندية
- رمضان كروي مختلف في 2023 .. تسامح إنجليزي وتعنت فرنسي وخلسة إيطالية