"استفزاز صريح للهلال" .. حكم عماني يشعل نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا مبكرًا!

زهيرة عادل
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ahmed al-kaf Omani referee - HilalGOAL AR
الهلالثقافةأوراوا ريدزدوري أبطال آسيادوري روشن السعودي

الهلال يلتقي من جديد مع أوراوا الياباني بعد نهائيي 2017 و2019، لكن الأجواء اشتعلت مبكرًا هذه المرة

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رغم بقاء 23 يومًا على نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني إلا أن اللقاء اشتعل مبكرًا من جانب جمهور الزعيم الغاضب من الحكم الموكل بإدارة اللقاء.

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ذهاب النهائي من المقرر أن يقام في 29 من أبريل الجاري، في الرياض، على أن يقام الإياب في السادس من مايو المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلف الحكم العماني أحمد الكاف بإدارة المباراة، وهنا كانت مشكلة الهلاليين.

وسم "الحكم العماني" جاء ضمن أكثر المواضيع تداولًا في المملكة السعودية، وشهد تغريدات غاضبة من إعلاميين هلاليين وجماهير، راصدين وقائع ظلم تعرض لها ناديهم على يد هذا الحكم.

من ضمن الوقائع التي رصدها الهلاليون، حدثت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2018، خلال لقاء الهلال والعين الإماراتي، إذ لم يحتسب الكاف ضربة جزاء للأول في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد عرقلة محمد البريك.

جدير بالذكر أن الفريقين سبق وأن تقابلا في نهائي البطولة نفسها مرتين من قبل، وقتما توج أوراوا بطلًا عام 2017م، بينما ثأر الهلال في عام 2019م.

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