استفزاز جماهيري وشجار في الملعب .. فينيسيوس عاش حربًا أمام رايو فاييكانو

البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد واجه عدائية واضحة من جماهير رايو فاييكانو ضده خلال مباراة الفريقين في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

واجه البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ليلة صعبة على ملعب فاييكاس معقل نادي رايو فاييكانو، خلال المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 13 من الدوري الإسباني 2022-23.

النجم البرازيلي ظهر متوترًا للغاية خلال المباراة، ودخل في أكثر من مشادة مع لاعبي رايو فاييكانو ليحصل على بطاقة صفراء بعد مرور 11 دقيقة فقط من بداية المباراة، وكان مهددًا بالطرد في أكثر من لقطة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن فينيسيوس جونيور لم يتمكن من مساعدة ريال مدريد على تجنب الخسارة بنتيجة 3-2 أمام رايو فاييكانو، ليفقد النادي الملكي الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن معاناة البرازيلي بدأت منذ عمليات الإحماء، حيث هاجمته جماهير ملعب فاييكاس بضراوة، والأمور أصبحت أكثر سخونة عند بداية المباراة.

ومع المشادات التي دخل فيها فينيسيوس جونيور مع لاعبي رايو فاييكانو وحكم المباراة، اضطر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للتدخل وتهدئة لاعبه، خاصة بعدما هدده الحكم مارتينيز مونويرا أكثر من مرة بالبطاقة الصفراء الثانية والطرد.

لكن فينيسيوس قرر الرد على جماهير رايو فاييكانو أكثر من مرة، وذلك بالنظر إلى المدرجات ولمس شعار ريال مدريد، لتثور الجماهير ضده أكثر.

وفي جميع الأحوال، فإن مباراة رايو فاييكانو يجب أن تكون للنسيان، ليس بالنسبة إلى فينيسيوس فقط، لكن لريال مدريد بالكامل، الذي أظهر وجهًا باهتًا للغاية في فاييكاس.