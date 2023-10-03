استفزازات إيرانية جديدة قبل مباراة الهلال .. صور سياسية بالجملة في شوارع طهران!

يبدو أن الأوضاع لن تهدأ قريبًا.

كشفت عدة صور ومقاطع فيديو من العاصمة الإيرانية طهران عن تصاعد حالة الاستفزاز الموجهة ضد الفرق السعودية التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا أمام أخرى إيرانية.

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جاء هذا بعدما أظهرت تلك الصور المزيد من اللافتات التي تحمل شعارات وشخصيات سياسية، على رأسهم صاحب التمثال الذي تسبب في أزمة مباراة سباهان والاتحاد.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعمه الكامل لفريق الاتحاد واتخاذه كافة السبل القانونية لحماية حقوق الفريق.

وكانت مباراة سباهان والاتحاد قد تم إلغاءها بسبب وجود صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، ليقرر المراقب أن يلغي المواجهة.

جدير بالذكر أن الهلال يخوض مباراة نساجي الإيراني وهو في المركز الثاني في مجموعته بعد التعادل مع نافباخور بهدف لمثله.