"استفد من رونالدو" .. الدعيع "يقصف" النصر مجددًا ويُوجه رسالة قاسية للعقيدي

تصريحات مثيرة جديدة من حارس مرمى الهلال الأسطوري

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لا يتردد محمد الدعيع حارس مرمى الهلال الأسطوري أبدًا في "قصف جبهة" نادي النصر، وقد فعل ذلك مجددًا خلال حواره في بودكاست "طابة" عبر منصة يوتيوب.

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الدعيع أكد أن النصر ليس منافس الهلال أبدًا بل هو الاتحاد، مشيرًا خلال حديثه إلى أن مواجهة الجار دومًا ما كانت عادية بالنسبة له، مضيفًا "منذ انتقالي للهلال كان الاتحاد هو منافسنا، مواجهة النصر كانت عادية تمامًا، مباراة 3 نقاط إلا إن كانت نهائية، التنافس مع النصر كان إعلاميًا فقط، بعكس المواجهات مع الاتحاد والشباب، كانت قوية ومرهقة جدًا لنا، أنا طوال مسيرتي مع الهلال لم أخسر أمام النصر سوى 3 مرات".

حارس المرمى الأسطوري انتقد بشدة نواف العقيدي حارس مرمى النصر، وقد طلب منه الاستفادة من اللعب بجانب كريستيانو رونالدو، حيث قال "مستوى نواف متذبذب، الحارس إن لعب أساسيًا يجب أن يلعب بجدية وتركيز كامل وأن يتفادى الأخطاء، لعب مباراة مع المنتخب لم يظهر خلالها بالمستوى المطلوب وكانت له أخطاء واضحة، ولذا المدرب عاد لخيار محمد العويس بعدها".

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أضاف "لديك في الفريق 8 أجانب من الأفضل في العالم، استفد من وجودهم، قلدهم في تدريباتهم وحياتهم، ما يفعله رونالدو افعله، كيف يأتي للمران مبكرًا ويتدرب بجدية ويبقى بعد التدريب، قلده واستفد منه كما فعلنا نحن مع اللاعبين الأجانب، لا تُنهي المران وتُغادر النادي فورًا، تلك رسالتي للعقيدي".

يُشار إلى أن العقيدي استفاد من إصابة دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر منتصف الموسم الماضي، وكذلك سوء مستوى بديله أوجستين روسي، ليلعب أساسيًا مع الفريق ويستمر حتى الآن مع تردد بعض الأحاديث حول رغبة النادي في إعادة قيد اللاعب الكولومبي خلال يناير القادم أو ضم حارس مرمى جديد.

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