استفاقته تعني انتصار بايرن ميونخ .. هاري كين يعرف كيف يصالح جماهير البافاري!

هاري كين في يومه يعني انتصار بايرن ميونخ...

\حقق بايرن ميونخ، فوزًا هامًا وثمينًا على حساب شتوتجارت، ثلاثة أهداف دون رد، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني.

وواصل بايرن ميونخ، ملاحقة باير ليفركوزن على قمة الترتيب، بعد وصوله إلى النقطة 35، بفارق أربع نقاط عن ليفركوزن صاحب المركز الأول، مع تبقى مباراة للفريق البافاري.

وشهدت المباراة مشاركة هاري كين، هداف الفريق البافاري، وكان نجم المباراة بلا منازع، بعد تسجيله هدفي في مباراة الليلة.

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ماذا قدم هاري كين أمام شتوتجارت؟

ماذا قدم جيراسي أمام بايرن ميونخ؟

المهاجم الغيني، بالرغم من مستوياته المميزة هذا الموسم، وملاحقته لهاري كين على صدارة هدافي البوندسليجا، إلا أنه وقف عاجزًا أمام دفاعات بايرن ميونخ، ولن ينجح في تهديد مرمى نوير بالشكل المنتظر منه، والذي يؤهله ليكون منافسًا لهاري كين على لقب هداف الدوري، حتى الجولات الحاسمة من الموسم.

استفاقة كين تعني انتصار بايرن ميونخ

سقط بايرن ميونخ، في فخ هزيمة مفاجأة في الجولة الماضية، أمام فرانكفورت، بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة لم يظهر فيها معظم لاعبي الفريق البافاري بشكل مؤثر، وعلى رأسهم هاري كين.

خسارة الفريق البافاري، في الجولة الماضية كانت دافعًا قويًا للعودة والظهور بشكل مميز، أمام شتوتجارت في مباراة الليلة، وخاصة من هاري كين الذي استفاق وعاد إلى مستواه، الذي صالح به جماهير بايرن.

كين هداف الدوري الألماني هذا الموسم، يشكل نسبة كبيرة من خطورة بايرن ميونخ، مع ساني، وإن كان الثنائي في يومهما وفي حالتهما بنسبة كبيرة يضمن بايرن الخروج من المباراة منتصرًا.

وهذا ما ظهر في الدقيقة الثانية من المباراة، بعدما نجح ساني في صناعة الهدف الأول في المباراة، ولم يكتف الأمير الإنجليزي بالهدف السريع، بل كان نجم الشوط الأول كاملًا والمباراة بشكل عام.

في الشوط الأول، هدد كين مرمى شتوتجارت، بشكل مباشر في تسديدتين ولكن نوبل كان بالموعد وتصدى لهما، ولكنه لم يصمد أمام محاولات هاري كين في الشوط الثاني، إذ خطف كين الهدف الثاني برأسية متقنة.