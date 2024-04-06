استغلا توقف الليجا لأداء العمرة.. ثنائي ريال سوسييداد يوضحان ماذا يعني الإسلام لهما

هذه هي علاقة لاعبي ريال سوسييداد المسلمين بدينهما..

قام ثنائي ريال سوسييداد المسلم، عمر صادق وهماري تراوري باستغلال فترة التوقف من الدوري الإسباني ليسافرا إلى المملكة العربية السعودية وبالتحديد مكة حيث أديا مناسك العمرة.

الثنائي نشر الصور من أمام الكعبة، وهما يتعبدان إلى الله بزي الإحرام الأبيض، وكل منهما عبر عن فخره الشديد سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال علاقتهما بالدين الإسلامي عمومًا.

المالي الدولي هماري تراوري نشر صورته بالثوب الإسلامي الأبيض الخاص بالإحرام، بينما أدلى صادق بتصريحات أوضح فيها علاقته بالدين الإسلامي وطقوسه في شهر رمضان.

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وقال صادق في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن يومه في رمضان يبدأ من الساعة الخامسة صباحًا حيث يؤدي صلاة الفجر ويتعبد قبل أن يذهب صباحًا إلى التدريبات.

وأضاف: "في شهر رمضان نفقد الوزن لأننا نبذل جهدًا كبيرًا كمسلمين، إنه شهر مقدس مخصص للعبادات وأحاول فيه التقرب إلى ديني بأقصى درجة".

كما تناول النيجيري الدولي طقوسه في المنزل قائلًا: "بعد العودة من التدريبات أحاول مساعدة زوجتي في تجهيز وجبة الإفطار".