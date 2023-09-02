استغلال ودعايا! نعى فولهام للفايد يثير تعجب الجماهير

استغلال وفاة المالك السابق لتلميع صورة الحالي

توفى محمد الفايد رجل الأعمال المصري ومالك نادي فولهام السابق أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ94 عامًا.

ونشر نادي فولهام نعايًا لرحيل مالكه السابق، لكن أثار البيان حالة من التعجب لدي بعض الجماهير، التى رأت أن شهيد خان الرئيس الحالي للنادي استغل هذه الظروف من أجل الإشادة بشخصه أكثر من كونه نعيًا لوفاة المالك السابق.

وجاء عبر بيان النادي على الموقع الرسمي، حديث الفايد الأخير عند بيع النادي إلى مالكه الحالي، حيث كان قد صرح قائلًا: "الفترة التي قضيتها كحارس لنادي فولهام لكرة القدم ستنتهي ذات يوم، وأشعر أن الوقت قد حان الآن، الوقت مناسب لأنني وجدت رجلاً جيدًا جدًا في شهيد خان لقبول المسؤولية والامتياز الذي استمتعت به في فولهام منذ عام 1997".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "سيكون فولهام في أيدٍ أمينة للغاية مع شهيد،الذي يبدو نجاحه في العمل وشغفه بالرياضة واضحًا للغاية أطلب من كل من يحب فولهام ومنزلنا في كرافن كوتيج أن يرحبوا بشاهيد عندما يبدأ رحلته باعتباره الوصي التالي لنادي فولهام لكرة القدم".

بينما اختتم البيان بنعى الراحل: "كل من يرتبط بفولهام يدين لمحمد بالامتنان لما فعله لنادينا، وأفكارنا الآن مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".

وعلق أرشي ريند توت مراسل الدوري الألماني لشبكة "ESPN" عبر منصة "X": "استغلال وفاة محمد الفايد لتذكيرنا بمدى جودة رجل شهيد خان. إن تعطش عائلة خان للعلاقات العامة الجيدة ليس له حدود".

يذكر أن الفايد ساهم في إعادة فولهام إلى الدوري الإنجليزي، كما حل وصيفًا معه لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2009/2010.