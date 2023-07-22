استغلالًا لوضعهم المادي .. عرض باريسي متواضع لضم بونو من إشبيلية!

النادي العاصمي يريد الاستفادة من موقف إشبيلية!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تقديم باريس سان جيرمان لعرض ضعيف للغاية لنظيره إشبيلية من أجل ضم الحارس المغربي ياسين بونو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي ترى أن النادي العاصمي يستغل الوضع المالي السيئ للنادي الأندلسي من أجل ضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن عرض باريس سان جيرمان كان عبارة عن 12 مليون يورو بالإضافة إلى عدة بنود قد تزيد المبلغ حال تحققت الشروط الموجودة بها.

وأكدت كذلك أن النادي الأندلسي لا يفكر في بيع النجم المغربي الذي قدم مستويات استثنائية في الموسم الماضي بمبلغ مالي أقل من 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن بونو كان الثالث في ترتيب جائزة الأفضل الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن أفضل حراس العالم، خلف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين وتيبو كورتوا حارس بلجيكا وريال مدريد.