استغلالًا لأزمة مانشستر يونايتد .. السعودية تفاجئ نجم الشياطين الحمر

سقوط الشياطين الحمر فرصة رائعة للأندية السعودية..

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لن تفوت السعودية أي فرصة متاحة أمامها لاستقطاب نجوم أوروبا إلى دوريها، وهو الأمر الذي يهدد مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليًا.

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الشياطين الحمر ودعوا دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، وحتى في الدوري الإنجليزي تبدو المهمة صعبة في ظل احتلالهم المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، مبتعدين عن الصدارة بـ11 نقطة مع مرور 17 جولة من الموسم.

وفي ظل هذا الموقف، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن البرازيلي كاسيميرو؛ لاعب وسط مانشستر يونايتد، يمتلك حاليًا عرضًا سعوديًا، لكنها لم تكشف عن اسم النادي المهتم به.

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وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الإنجليزي يسعون على الأقل للحصول على الـ70 مليون يورو التي قاموا بدفعها في صيف 2022 عندما تعاقدوا معه قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المتوقع أن يصل العرض السعودي لهذا المبلغ رغم الأموال الكثيرة التي يخصصونها لنجوم أوروبا.

وزادت "ماركا" مؤكدة أن كاسيميرو ليس وحده الهدف بالنسبة للسعودية من اليونايتد، إنما كذلك زميله جادون سانشو مرشح بقوة ليكون إحدى الصفقات الشتوية في دوري روشن.

يشار إلى أن كاسيميرو شارك الموسم الجاري مع اليونايتد في 12 مباراة فقط في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخر، في ظل ملاحقة الإصابة له والتي تبعده عن المباريات منذ أواخر أكتوبر الماضي.

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