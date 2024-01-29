"استعدوا للنكسات وكونوا أذكياء!".. ماتياس يايسله يفاجئ جماهير الأهلي لمنع إقالته

رسالة ماتياس يايسله إلى جماهير النادي الأهلي

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حرص الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، على توجيه عدة رسائل إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع تذبذب النتائج في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وترديد أنباء إقالته كثيرًا.

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الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد تجاوز نكسة هبوطه التاريخي؛ حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب - حاليًا -، مع توديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.

يايسله طلب في حوار مع المركز الإعلامي للنادي الأهلي، اليوم الإثنين، من جماهير الراقي "الصبر والذكاء" وتقبل أي نكسة؛ لأنه يقوم ببناء فريق من الصفر.

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وأضاف المدير الفني الألماني: "الطريق إلى النجاح (طويل).. يجب أن نكون أذكياء وأن نعيش على أرض الواقع، وأن نتحد وقت النكسات، حتى نستطيع أن نصل إلى هدفنا في النهاية".

وأشاد بجميع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معترفًا في نفس الوقت بأنه يقوم بـ"لضغط" عليهم بتدريبات بدنية شاقة، خاصة في معسكر دبي الحالي؛ قائلًا: "هذا هو المطلوب".

وشدد ماتياس يايسله، على صعوبة الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يواجه مع الأهلي، العديد من التحديات والصعوبات؛ ولكنه يرى أن هذه التجربة عظيمة للغاية، على الرغم من ذلك.

جدير بالذكر أنه في أكثر من مرة، تم ترديد أنباء عن إقالة يايسله من منصبه، بسبب تذبذب النتائج؛ مع تعيين المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو أو الجزائري جمال بلماضي وغيرهما، بدلًا منه.

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