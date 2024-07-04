"استعدوا لهذا الأمر!" .. خالد العيسى يسعد جماهير الأهلي بعد فوزه بـ"الرئاسة" رسميًا

الأهلي مُقبل على موسم كبير..

بشكل رسمي.. فاز خالد العيسى، مساء اليوم الخميس، برئاسة مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"؛ لمدة موسم رياضي آخر.

العيسى فاز في انتخابات النادي الأهلي، بعد منافسة مع الثنائي أحمد جنة وأحمد الحصيني؛ وذلك بحصوله على أعلى عدد أصوات من "الجمعية العمومية".

وبعد الفوز في الانتخابات.. وعد العيسى في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بنقلة نوعية كبرى في سوق الانتقالات الصيفية للنادي الأهلي.

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وأضاف رئيس الأهلي المنتخب، بخصوص سوق الانتقالات الصيفية: "هناك أسماء قادمة إلى الفريق الأول لكرة القدم؛ ستسعد الجماهير كثيرًا".

واعتبر خالد العيسى، أن ما حققه مجلسه في الموسم الرياضي الماضي، يعتبر إنجازًا كبيرًا للغاية؛ على الرغم من أن طموح الراقي، أكبر من "المركز الثالث" في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعن ذلك يقول: "واجهتنا العديد من الصعوبات والتحديات، خاصة بعد العودة من دوري يلو؛ لذلك.. أي عاقل سيرى أننا حققنا إنجازًا رائعًا، في الموسم الماضي".

وشدد العيسى على أن ثورة الأهلي "الصيفية"، لن تقتصر على كرة القدم فقط؛ بل ستشمل جميع الألعاب والرياضات الأخرى، بما يتناسب مع هذا الكيان الكبير.

وفي النهاية.. أكد العيسى على أن أبواب الأهلي "مفتوحة للجميع"، خلال فترة ولايته الثانية؛ من أجل تقديم الدعم والمساعدة للارتقاء بالنادي.