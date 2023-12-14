استعدادًا لثورة في غرف خلع الملابس .. كلوب بديل تشافي في برشلونة!

لابورتا تواصل بالفعل مع كلوب....

أشارت التقارير الصحفية أن شهر العسل بين تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي برشلونة، وإدارة ناديه قد انتهى بعد تراجع النتائج والأداء هذا الموسم.

ويعاني الفريق الكتالوني بشكل كبير هذا الموسم، إذ فشل الفريق في تذوق طعم الانتصار في آخر مباراتين، بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "El Nacional"، فإن إدارة برشلونة بالفعل بدأت تفكر في البحث عن بديل للمدرب الإسباني، ويعتبر يورجن كلوب الهدف الأول للفريق الكتالوني.

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وبالفعل أكدت الصحيفة أن الاتصال الأول بين جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وكلوب تم بالفعل لمحاولة تقريب وجهات النظر، والحديث عن المستقبل.

وأشارت "El Nacional" إلى أن كلوب سيقوم بثورة كبيرة في غرفة خلع ملابس برشلونة، لتجديد دماء الفريق، إذ سيتعين عليه التخلص من عدد من لاعبي الفريق، الذين لم يظهروا بالشكل المنتظر منهم حتى الآن مثل سيرجي روبيرتو، ورافينيا وغيرهما.

وتعتمد إدارة برشلونة، على العلاقة القوية التي تجمع كلوب، مع روبرت ليفاندوفسكي، وإلكاي جندوجان، منذ أن عمل الثلاثي معًا في بوروسيا دورتموند، من أجل إقناع المدرب الألماني أن يتولى مهمة قيادة الفريق.