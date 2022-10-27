استعدادات العرب لكأس العالم | اطمئنان سعودي ورعب مغربي وتهديد تونس

تعرف على آخر تطورات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022

4 منتخبات تمثل الكرة العربية في بطولة كأس العالم قطر 2022، منتخبان من قارة آسيا "قطر والسعودية" ومثلهما من إفريقيا "تونس والمغرب"، فما هي آخر أخبار استعداداتهم؟

ونتنظر الجماهير حول أنحاء العالم انطلاق المونديال يوم 20 نوفمبر القادم، وهناك استعداد خاص من الجماهير العربية، حيث ستقام النسخة رقم 22 من كأس العالم على أراضيها لأول مرة.

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ونستعرض خلال السطور التالية، آخر استعدادات المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 خلال السطور التالية..

آخر أخبار واستعدادات منتخب السعودية لكأس العالم 2022

Saudi NT Twitter

التعادل مع ألبانيا وديًا

تعادل المنتخب السعودي في ثاني تجاربه الودية أمام ألبانيا بهدف لمثله، خلال المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسجل هدف الأخضر الوحيد صالح الشهري عن طريق ركلة جزاء.

عودة الدوسري وإصابة العمري

شهدت مباراة ألبانيا الودية، عودة الجناح سالم الدوسري للملاعب، بعد غياب دام نحو شهر، بعدما أجرى جراحة الزائدة، ليُعلن عن جاهزيته للمشاركة في كأس العالم.

وتعرض عبد الإله العمري مدافع الأخضر للإصابة خلال مباراة ألبانيا، ولكن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت على أن الإصابة خفيفة وسيكون جاهزًا للمشاركة في المونديال.

الهندوراس إلى الإمارات لمواجهة السعودية

تغادر بعثة منتخب الهندوراس إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الخميس، من أجل مواجهة المنتخب السعودي مساء يوم الأحد المقبل في مباراة ودية تجريبية.

أغنية رسمية للمنتخب السعودي

كشفت قناة الإخبارية السعودية، عن الأغنية الرسمية للمنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، والتي تحمل اسم "كلنا الأخضر". شاهد الأغنية من هنا

منصة حاضرين للجماهير السعودية

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة منصة التواصل الموحدة "حاضرين" من أجل تقديم خدمات التنقل للمواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات كأس العالم.

آخر أخبار واستعدادات منتخب قطر لكأس العالم 2022

Shaun Botterill/Getty

منتخب قطر يُعسكر في إسبانيا

يخوض المنتخب القطري معسكره الإعدادي الأخير للمشاركة في كأس العالم 2022 في مدينة ماريبا في إسبانيا.

قطر تواجه الهندوراس وديًا

يلعب المنتخب القطري مساء اليوم الخميس مباراة ودية أمام نظيره الهندوراس، وذلك في ثاني مواجهاته الودية، بعد الفوز في الودية الأولى على جواتيمالا بهدفين دون رد.

فيليكس سانشيز يمنح فرصة للجميع

أشارت صحيفة "العرب" القطرية إلى أن المدرب الإسباني فيليكس سانشيز؛ المدير الفني للمنتخب القطري، حريص على منح كل اللاعبين الفرصة خلال المباريات الودية، من أجل الاستفادة والمحافظة على لياقتهم البدنية.

التركيز يسود معسكر العنابي

يُركز لاعبي المنتخب القطري بشكل كبير خلال المعسكر الإعدادي الأخير قبل المشاركة في كأس العالم، حيث هناك استعداد خاص لمواجهتي أمام الهندوراس وبنما، باعتبارهما أقوى وأفضل من المواجهات الماضية أمام نيكاراجوا وجواتيمالا.

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آخر أخبار واستعدادات منتخب تونس لكأس العالم 2022

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منتخب تونس مهدد بالإقصاء من كأس العالم!

كشف شكري حمدة مسؤول الشؤون القانونية في وزارة الرياضة التونسية، عن وصول خطاب من الاتحاد الدولي "فيفا"، يتضمن تهديدًا باستبعاد المنتخب التونسي من كأس العالم قطر 2022، حال ثبوت تدخل الحكومة في شؤون كرة القدم.

حمدة قال خلال تصريحات إذاعية: ""لماذا وصول مكتوب فيفا في هذا التوقيت بالذات؟ ولمصلحة من؟ وهنا أقول إن من أشعل النار في هذا الموضوع سيحرق بها، أعتقد أن الاتحاد التونسي لكرة القدم كان عليه أن يركز كل جهوده لتوفير أفضل الظروف لمنتخبنا من أجل الإعداد للمونديال، ويؤدي المهمة على أحسن وجه".

نجم الجزائر يرشح تونس للتأهل في كأس العالم

رشح الجزائري ياسين براهيمي، أن يتأهل المنتخب التونسي من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، ثم مغادرته على يد الأرجنتين في دور الـ16 خلال تصريحات عبر قناة الكأس القطرية.

نسبة تصدر تونس لمجموعته 5.56%

قام موقع "وي جلوبال فوتبول" الأمريكي، المهتم بالتقييمات، بوضع إحصائية كروية، عن نسبة حظوظ المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022.

وجاء نسبة تصدر نسور قرطاج للمجموعة الرابعة 5.56%، أما نسبة حلوله بالمركز الثاني 15.2%، وترتفع هذه النسبة إلى 34.2% في المركز الثالث، و45.20% للمركز الرابع "الأخير".

آخر أخبار واستعدادات منتخب المغرب لكأس العالم 2022

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إصابة النصيري تُرعب الركراكي

يتابع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، آخر تطورات إصابة يوسف النصيري لاعب إشبيلية، بعدما تعرض لها خلال مباراة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا

وأكدت المصادر الصحفية على أن المدرب يشعر بالرعب من إصابة قد تُبعد النصيري عن كأس العالم، خاصة وأنه غادر المباراة وهو يبكي من شدة الألم.

هازارد يشيد بمنتخب المغرب

أشاد إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البجليكي، بلاعبي أسود الأطلس خلال تصريحات لموقع "فيفا"، حيث أكد على أنهم يمتلكون إمكانيات جيدة.

المحمدي أول الحاضرين في معسكر المغرباستغل منير المحمدي حارس مرمى نادي الوحدة السعودي، فترة التوقف التي يشهدها دوري روشن للمحترفين، وتوجه إلى مجمع محمد السادس، من أجل التحدير مبكرًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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