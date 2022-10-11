استعان بفنانة لرسم جدارية في منزله.. زينتشيكو يظهر حبه لآرسنال

النجم الأوكراني لا يترك آرسنال حتى في منزله

أظهر أولكساندر زينتشيكو حبه لنادي آرسنال من خلال رسم لوحة جدارية رائعة لنفسه مع ملعب الإمارات على جدار صالة الألعاب الرياضية في منزله.

النجم الأوكراني كان قد انضم إلى صفوف الجانرز مع بداية الموسم الحالي قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، وتألق مع كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا بشكل لافت.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن زينتشيكو قد تواصل مع الفنانة "إيما كيني"، حيث ساعدته على رسم تلك الجدارية داخل صالة الألعاب الرياضية بمنزله.

Oleksandr Zinchenko’s gym 😍🎨



🎥 emmakennycreative TikTok pic.twitter.com/2nsKOgfN42 — DAZN Canada (@DAZN_CA) November 9, 2022

كما شاركت مقطع فيديو عبر إنستجرام تعرض فيه عملية رسم هذه الجدارية يوم بعد يوم إلى أن وصلت إلى حالة الكمال التي نالت إعجاب جماهير آرسنال بكل تأكيد.

جدير بالذكر أن النجم الأوكراني يستعد رفقة زملائه في فريق آرسنال لمواجهة نادي وولفرهامبتون يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.