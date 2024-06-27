"استعادة القائد الحقيقي أو تسريحه قبل التصفيات" .. مانشيني في دائرة الهجوم بعد قرعة كأس العالم!

السعودية في مجموعة صعبة مع اليابان وأستراليا..

سادت حالة من القلق وقلة التفاؤل بين جماهير المملكة، تجاه الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد الكشف عن نتائج قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكشفت قرعة الاتحاد الآسيوي، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم، عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة، أمام منتخبات (اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا)، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في الدور الثالث، في 5 سبتمبر، ثم يختتم رحلته في المرحلة الحاسمة، في 10 يونيو 2025.

وأعربت الجماهير السعودية عن قلقها الكبير من استمرار مانشيني على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي، في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، بداعي ضعف إدارة الإيطالي للمنتخب، وفقدان هوية الأخضر، فيما استعاد أحد المُتابعين لقطته أثناء ركلات الترجيح في مباراة كوريا الجنوبية، في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، حيث غادر مانشيني ملعب المباراة قبل انتهاء الركلات.

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في المقابل، طالب عدد من الجماهير، المدرب مانشيني، باستعادة قائد الأخضر سلمان الفرج، والاعتماد عليه في المرحلة المُقبلة، واصفين إياه بامتلاك الخبرة والفكر والتحكم في (رتم) المباريات.

ويغيب الفرج عن مباريات الأخضر منذ أكتوبر 2023، حيث دخل في أزمة مع مانشيني، والتي اشتهرت بأزمة "المتمردين"، وتسببت في قرار المدرب الإيطالي باستبعاد 6 لاعبين من بطولة كأس آسيا، لتقرر لجنة الاحتراف، توقيع غرامة مالية على الفرج، بقيمة 100 ألف ريال.

وقاد مانشيني، الذي يرتبط بعقد مع المنتخب السعودي، حتى 2027، الأخضر في 14 مباراة دولية، حقق خلالها 6 انتصارات، مقابل 5 هزائم و3 تعادلات، وسجل المنتخب 23 هدفًا واستقبل 18 آخرين.

واختتم منتخب السعودية، مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في وصافة المجموعة السابعة، برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الأردن، التي انتزعت الصدارة في الجولة الأخيرة، بعد الفوز على الأخضر بنتيجة (2-1).

وكان المنتخب السعودي قد وقع في مجموعة واحدة مع اليابان وأستراليا والصين، في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم (فيفا قطر 2022)، وتمكن الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، من إنهاء التصفيات، في صدارة المجموعة، برصيد 23 نقطة من 10 مباريات.

وخلال رحلة الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022، حققت السعودية فوزًا وتعادلًا مع أستراليا، فيما قدم الأخضر فوزًا وخسارة أمام اليابان، قبل التأهل للمونديال في صدارة مجموعة التصفيات.