استطلاع رأي: تراجع "مرعب" لشعبية كيليان مبابي في فرنسا!

استطلاعات الرأي تكشف وجه الحقيقة

أجرى معهد "أودوكسا" الفرنسي الخاص باستطلاعات الرأي بين المواطنين الفرنسيين، آخر استطلاعاته الذي أظهر تراجعًا كبيرًا في شعبية كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا بين المواطنين الفرنسيين.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD



وكانت الأشهر الأخيرة مثيرة للجدل فيما يتعلق بمبابي بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان والمشاكل القضائية بين الطرفين، إضافة إلى عدم الرضا العام عن تعيينه قائدًا لمنتخب الديوك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مبابي في آخر استطلاع رأي شبيه تم إجراؤه في فرنسا، رابع أكثر الشخصيات حبًا من قبل الجماهير الفرنسية، عام 2022.

التراجع الآن في الشعبية مثير للاستغراب، حيث أبدى 54٪ من المصوتين رأيًا جيدًا بشأن مبابي بشكل عام، والتفصيلات أكثر غرابة!.

الصورة العامة لكيليان مبابي تشوهت لدى الفرنسيين بشكل واضح، فـ 58٪ منهم يرون أنه "محبوب" بينما يعتبره 35٪ فقط "متواضعًا" و57٪ فقط من الفرنسيين يرونه "قريبًا من الجماهير".

TOD

كذلك فإن 54٪ من الفرنسيين سيشعرون بالامتنان إذا اختار ديدييه ديشان قائدًا جديدًا لمنتخب فرنسا، ويعتقد 58٪ من الفرنسيين أن جريزمان يستحق الشارة أكثر من مبابي، بينما ترتفع النسبة بين مشجعي كرة القدم إلى 66٪ من الراغبين في منح القيادة لنجم أتلتيكو مدريد.