"استشهد بقصة المستشفى ودافع عن الفرج" .. نيفيش يشيد بالهلال ويؤكد: نعيش في أكثر بلاد العالم أمانًا!

رسائل للتاريخ من نجم الهلال..

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أبدى البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، سعادته الكبيرة بتجربته مع الزعيم، مؤكدًا أن عائلته أيضًا تشعر بالسعادة، وأن المملكة تشهد حركة تطور سريعة جدًا، بقوله "كلما سافرت للبرتغال أسبوعين وعدت، أجد شيئًا جديدًا، هذا ليس بالأمر بالعادي".

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وانتقل نيفيش إلى الهلال، في يوليو الماضي، قادمًا من وولفر هامبتون الإنجليزي، بعقد حتى يونيو 2026، وشارك البرتغالي في 47 مباراة مع الزعيم في كافة المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة، ليصبح أفضل صانع ألعاب للهلال في موسم واحد بتاريخ دوري روشن السعودي، والذي توج الهلال بلقبه بعد تحقيق أعلى رصيد نقطي، بالوصول إلى 93 نقطة، مع تبقي جولة على نهاية الموسم.

وقال نيفيش، في حوار مع برنامج "كورة"، إن الهلال يوفر له ولأسرته، كافة الأمور التي تجعله يركز فقط في كرة القدم، ولم يحظ بهذا الاهتمام في إنجلترا، مضيفًا "لم أكن قلقًا أبدًا حول مسألة المدارس، أخبرت الإدارة بأن لدي 3 أطفال يريدون الذهاب إلى المدرسة، فاخترت المدرسة والنادي أنهى كافة الإجراءات اللازمة، وحدث مرتين أيضًا مع أطفالي أنهم أرادوا الذهاب إلى المستشفى في وقت متأخر، وتحدثت مع طبيب النادي، فأخبرني بمكان المستشفى وقال اذهب في الخامسة فجرًا، والمرة الثانية في العاشرة مساءً، وكل مرة أذهب فيها إلى المستشفى، يتم استقبالي والاعتناء بأطفالي بشكل جيد".

وأضاف نيفيش "منذ مجيئي إلى السعودية، ولم أواجه، أنا وأسرتي، أي مشكلة، زوجتي وأولادي يتحركون بحرية كاملة، ونحن نعيش في أكثر بلاد العالم أمانًا".

وتحدث نيفيش عن سر تميز غرفة ملابس الهلال، قائلًا "الجميع لديه نفس الهدف، ولم يكن لدينا أي لاعب هذا الموسم، حاول الامتناع عن التدريبات أو رفض اللعب، بعض الأحيان ببعض الفرق، حين يكون لديك لاعب، لا يلعب مع الفريق كثيرًا، يكون غير سعيد، وهذا بإمكانه أن يؤثر على تدريبات الهلال، والحصص التدريبية لن تكون بذات الجودة المطلوبة، وهذا لم يحدث هذا الموسم في الهلال، وهذا هو سر الفريق، بأن الجميع منسجم ومتفاهم، حتى اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا، يعملون بجهد عالٍ لمساعدتنا لأن نكون دائمًا على أعلى مستوى، لأني أعلم إن لم ألعب بشكل جيد، هناك لاعب بديل لي"، كما أشاد بالنظام في الهلال، قائلًا إن النادي يمتلك أقوى وأفضل نظام إداري.

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وجاء حديث نيفيش بمثابة رسالة دفاعية عن سلمان الفرج، قائد الهلال، بعد تردد أنباء خلال الموسم، بدخوله في صدام مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بداعي رفضه المشاركة في آخر دقائق من مباراة الفريق أمام التعاون، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وما أسفر عنه من قرار المدرب باستبعاد الفرج من عدد من مباريات الهلال لأسباب انضباطية.

وكشف روبن نيفيش عن رغبة زوجته في البقاء بالسعودية، لحين كأس العالم 2034، الذي ينتظر الإعلان عن تنظيمه من قِبل المملكة، خلال ديسمبر المقبل، متوقعًا أن المملكة ستكون اختلفت كليًا في ذلك الوقت، فيما يتعلق بالعمارات والمباني.

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