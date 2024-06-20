استشهد بكلوب وتهكم على مباريات الظهيرة.. سلوت يبدأ الحرب على الدوري الإنجليزي!

المدرب الهولندي يبدأ الحرب الكلامية..

من المقرر أن تكون أول مباراة لمدرب ليفربول الجديد أرني سلوت على ملعب أنفيلد يوم 17 أغسطس 2024، عندما يزور ملعب إبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

تهكم سلوت على موعد المباراة الذي سيكون في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت جرينتش، فقال في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لقد أخبروني أن المباراة ستجري في 12:30 ظهرًا، حسب ما أعرف، اشتكى يورجن كلوب مرارًا من الأمر، ربما قالوا لأنفسهم حسنًا لقد رحل كلوب، لنضع لهم مباريات الظهيرة مرة أخرى!".

لكن سلوت قال: "علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد لنكون أفضل فريق ممكن في المباراة الأولى أمام إبسويتش ثم المباراة على أرضنا ضد برينتفورد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن حماسه لتجربة آنفيلد، أضاف: "نعم، ولكن أعتقد أن الجميع سيقولون لك في كرة القدم إنك لابد أن تلعب مباراة تلو الأخرى، والأول والأهم هو إيبسويتش".

وأردف: "لكن إذا قلت هذا واستمع اللاعبون لذلك، فسيتكون لديهم انطباع خاطئ عني، لأن المباريات الودية مهمة حقًا بالنسبة لنا لنكون في أفضل وضع ممكن لمباراة إيبسويتش".