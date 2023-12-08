استشهد بالدوري الإنجليزي .. وزير الرياضة السعودي يدافع عن دوري روشن واستضافة مونديال 2034

تصريحات في غاية الأهمية من وزير الرياضة السعودي

SHAHID

دافع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، عن تطور دوري روشن السعودي خلال الموسم الأخير، متحدثًا أيضًا عن استضافة بلاده لبطولة كأس العالم 2034.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعلن جياني إنفانتينو عن إسناد ملف استضافة كأس العالم 2034 للسعودية بالتزكية، في ظل عدم ترشح أي ملفات أخرى لمنافسة الملف السعودي.

ماذا قال وزير الرياضة السعودي عن مونديال 2034؟

وقال وزير الرياضة السعودي خلال حديث عبر "بي بي سي": "نجحنا في استضافة أكثر من 85 حدثًا عالميًا، وقدمنا خدماتنا على أعلى مستوى، ونُريد أن نجذب العالم من خلال الرياضة، ونأمل في أن يستمتع الجميع بكأس عالم استثنائي".

وعن اتهامات حقوق الإنسان في مونديال 2034، قال الوزير: "أي بلد لديه مجال للتحسن، ولا يوجد أحد مثالي ونحن ندرك ذلك، وهذه الأحداث الرياضية تُساعدنا على الإصلاح لمستقبل أفضل للجميع".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ورد وزير الرياضة عن مخاوف المثليين في مونديال 2034، قال الأمير عبد العزيز: "الجميع مرحب به في السعودية، ولكن مثل أي دولة في العالم لدينا قواعد وأنظمة يجب على الجميع احترامها والالتزام بها، فمثلًا عندما نأتي إلى بريطانيا فإننا نحترم القواعد واللوائح سواء كنا نؤمن بها أم لا، وخلال الأحداث العالمية التي استضفناها لم تكن هناك أي مشاكل".

وبشأن استضافة المملكة للمونديال في الصيف، قال وزير الرياضة: "لماذا لا تُقام في الصيف؟ سواء أقيمت بالصيف أو الشتاء لا يهم بالنسبة لنا، ولكننا متأكدين من قدرتنا على توفير الأجواء المناسبة لاستضافة هذا الحدث على أكمل وجه".

وتعهد الأمير عبد العزيز بن تركي بألا تتكرر القضايا المثيرة للجدل مثلما حدث في مونديال 2022 بشأن حقوق العمال، حيث قال: "أؤكد لكم لن يتكرر هذا الأمر"، وزاد: "سنلعب دورنا حتى تكون البطولة صديقة للبيئة".

وحرص وزير الرياضة على الرد على ما تردد بشأن مخاوف منع الفيفا لأي دولة لمنافسة السعودية لاستضافة مونديال 2034، حيث قال: "كما ترون في إعلان أكثر من 125 اتحادًا حول العالم دعم الملف السعودي، والعالم يُريد أن تستضيف المملكة مونديال 2034".

دفاع وزير الرياضة عن تطور دوري روشن السعودي

وزير الرياضة السعودي كان له ردًا على اتهامات الغسيل الرياضي في بطولة دوري روشن السعودي وكأس العالم 2034، حيث قال: "إنها مجرد اتهامات سطحية للغاية، ولدينا 20 مليونًا من السكان تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ونحن بحاجة إلى إشراكهم ونلعب دور في تطوير الرياضة في العالم لنكون جزءًا من المجتمع الدولي".

هل إنفاق دوري روشن في الصيف الماضي تهديدًا للدوريات الأوروبية الكبرى؟ رد الأمير عبد العزيز قائلًا: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي فعل ذلك من قبل، وبهذه الطريقة بدأوا، ولم يشكك فيهم أحد عندما فعلوا ذلك، وعندما خططنا لتطوير الدوري لم نكن نتصور بأننا سنفعل بهذه السرعة، ولكن رؤية هذا الأمر يتحقق أمر منعش بالفعل، وينصب تركيزنا على تطوير الدوري السعودي لجذب الأفضل في العالم".

واختتم الأمير عبد العزيز بن تركي تصريحاته متحدثًا عن الحضور الجماهيري في دوري روشن، حيث قال: "أنا متأكد بأنه سيكون المزيد من الحضور الجماهيري الموسم المقبل، وهناك بعض المباريات التي تجذب جمهورًا أكبر بكثير من غيرها، ولكن جميع مبارياتنا الكبيرة حققت أرقامًا قياسية حتى الآن، ونحن نقوم ببث مبارياتنا في 147 دولة حول العالم حاليًا".

SHAHID