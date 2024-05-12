استسلام، ثقة أم توفير؟ .. قرار مفاجئ من الاتحاد بشأن مبارياته الأخيرة في دوري روشن

الاتحاد مازال يُنافس على المركز الرابع

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رغم أنه مازال في قلب الصراع على المركز الرابع، إلا أن إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل بشأن مباريات الفريق الأخيرة في دوري روشن.

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الاتحاد ودع دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال، وحصر آماله في دوري روشن على خطف المركز الرابع من التعاون والتأهل للنسخة القادمة من دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.

الاتحاد كان قد اعتاد خلال الموسم الجاري طلب حكام أجانب لجميع مبارياته في الدوري، ومن ثم حصر الطلب على المباريات البيتية فقط، لكنه لم يفعل ذلك في المباراة الأخيرة أمام الاتفاق والتي خسرها بخمسة أهداف دون رد.

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البعض ظن أن عدم طلب حكام أجانب لمواجهة النواخذة حدث بشكل خاطئ أو استثنائي، لكن يبدو أنه تم بناءً على قرار من إدارة أنمار الحائلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية أن الاتحاد ينوي إكمال مبارياته الـ3 الأخيرة في دوري روشن بالحكام السعوديين.

المتابعون تلقوا الخبر باستغراب، ومنهم من وصفه بالاستسلام من جانب النادي في صراعه مع التعاون، حيث لم يعد استدعاء حكام أجانب أو لا يُمثل أي فارق في النتائج السلبية، والبعض وصفه بمحاولة توفير النفقات، والبعض سار إلى أنه ثقة بالمدربين السعوديين.

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