استسلام للواقع .. حسم موقف صلاح النهائي من المشاركة في أولمبياد باريس!

هل يتكرر ما حدث في أولمبياد طوكيو؟

حالة من الثقة تتزايد داخل نادي ليفربول الإنجليزي، حول تواجد الجناح المصري محمد صلاح مع الفريق في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

اللاعب البالغ من العمر 32 سنة يعتبر من المرشحين للدخول في قائمة المنتخب الأولمبي المصري المشارك في أولمبياد باريس 2024، ضمن 3 لاعبين فوق السن، ولكن يبدو أن آمال الفراعنة اقتربت من التبخر تمامًا.

موقع "ليفربول إيكو" قال إن الريدز متأكدون بنسبة 90% من النجاح في إبقاء صلاح مع الفريق، في حين أن هناك قبولًا متزايدًا داخل المعسكر المصري بأنهم لن يتمكنوا من الاستعانة به في باريس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الموقع إلى أنه ما يضعف موقف روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، هي أحقية ليفربول في منع صلاح من اللعب في الأولمبياد وفقًا للوائح الفيفا، تكرارًا لما حدث معه في أولمبياد طوكيو 2020.

وهو ما يعني أن صلاح سيكون جزءًا من خطط المدرب الجديد آرني سلوت للاستعداد إلى الموسم القادم للدوري الإنجليزي، والذي يفتتحه في 11 أغسطس خارج ملعبه أمام إبسويتش تاون.

ومن المقرر أن يتجه ليفربول إلى رحلة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، لخوض عدة مباريات ودية أمام ريال بيتيس، آرسنال ومانشستر يونايتد.

يذكر أن صلاح ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الاتحاد، ولكن يبدو أن الأمور هدأت تمامًا، ليواصل اللاعب المصري رحلته في أنفيلد تحت قيادة سلوت بعد رحيل الألماني يورجن كلوب.