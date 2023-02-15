استرح أنت يا هالاند وألفاريز سيكمل المشوار.. كيف يتخطى مانشستر سيتي عقم مهاجميه؟

الهجوم السماوي ليس في أفضل فتراته

منذ ثلاثيته في مرمى وولفرهامبتون والتي فات عليها 3 مباريات كاملة، لم ينجح النرويجي المتألق إرلينج هالاند في زيارة شباك خصوم مانشستر سيتي ليفاجئ الكل بعد بداية تاريخية للموسم في إنجلترا أنه بشري يمكن أن يتوقف معدله التهديفي المجنون.

خلال تلك المباريات الثلاثة، فاز السيتي في مناسبتين وخسر الثالثة، وكان هالاند حاضرًا في المباريات الثلاثة بشكل أساسي.

لكن السمة المشتركة أنه حتى لو لم يشترك الأرجنتيني جوليان ألفاريز بشكل أساسي في تلك المباريات إلا في واحدة فضل فيها بيب الاعتماد عليهما سويًا في مركز رأس الحربة، أو بالأحرى لعب هالاند رأس حربة صريح مع إبقاء ألفاريز أكثر حرية، فإن الفريق ينشط بقوة ويستطيع أن يكون مصدر خطر فعلي حين يهبط الأرجنتيني إلى أرضية الميدان.

لدرجة أن بعض جماهير السيتي طالبت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بأن يأخذ ألفاريز المكان الأساسي، لكن لا يمكن أن يكونوا جادين في مطالبات كتلك!.

لقد حدث هذا في مباراة آرسنال التي أقصاه فيها السيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي حين حل بديلًا، كان السيتي أيضًا خطيرًا رغم الهزيمة من توتنهام، في أستون فيلا أنهى بيب ورجاله المباراة من البداية.

إنه يوفر مساحات ممتازة لطلب الكرة، يستطيع المشاغبة في المنطقة وعلى حدودها، يملك خيارات عديدة بخلاف قدراته التهديفية.

استرح أنت يا هالاند.. ولكن مهلًا!

ألفاريز هو الرهان الفعلي للسيتي في الوقت الراهن إذا تواصل تعثر هالاند التهديفي، 3 مباريات من توقف هذا القطار المجنون جعلت مشجعي السيتي يساورهم القلق البالغ حيال الملف التهديفي باختصار لأن النرويجي هو من عوّدهم على هذا السياق المجنون.

لكن المشكلة أن ألفاريز نفسه لم يسجل منذ مدة أطول من هالاند نفسه، فآخر مرة سجل بها كانت أمام توتنهام في التاسع عشر من يناير، أي ما يقارب الشهر.

يترقب عشاق السيتي أن يتم تعمير السلاحين الفتاكين في أقرب وقت ممكن، كي يتمكنا من إطلاق الرصاصات السامة في شباك الخصوم بأقرب وقت ممكن.

رغم كل هذه التحفظات الهجومية، يملك السيتي في المباريات التي لم يسجل فيها الثنائي إلى الآن 4 أهداف في 3 مباريات، 1 من مدافع، واثنين من لاعبي خط الوسط، و1 من جناح.

ابدأ أنت يا ألفاريز.. وسألحق بك!

Getty

صحيح أن 4 أهداف في 3 مباريات رقم قليل للغاية بالنسبة للسيتي، لكنه يعبر عن قوة هذا الفريق الخارق في الهجوم، لأن هذا المعدل يمكن أن يكون هدفًا في حد ذاته لأندية أخرى.

ما يرفع هذه الأرقام هو مهاجم فتّاك بحجم هالاند أو ألفاريز، اثنان من أفضل مهاجمي العالم ينتظر أحدهما أن يسجل ويلحق به الآخر، ويتمنيان أن يكون فك الصيام التهديفي في مباراة من أقوى مباريات الموسم أمام آرسنال بالذات!.