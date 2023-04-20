استراتيجية جديدة؟ نجم ميلان بوابة ريال مدريد للحصول على جود بيلينجهام

ريال مدريد يفكر في استراتيجية مختلفة لإتمام التعاقد مع جود بيلينجهام..

قرر نادي ريال مدريد الإسباني اتباع استراتيجية جديدة في سعيه للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيلينجهام يعد أولوية ريال مدريد في فترة التعاقدات الصيفية، لكن مع مبالغة بوروسيا دورتموند في طلباته المادية، فإن النادي الملكي لا يريد الرضوخ لتلك المطالب.

العديد من وسائل الإعلام الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لديه حدود اقتصادية معينة لا يريد تجاوزها في صفقة بيلينجهام، تتمثل في تقديم مبلغ حوالي 100 مليون يورو إلى دورتموند، مع حصول الإنجليزي الدولي على راتب لا يتجاوز 20 مليون يورو سنويًا.

وعلى الرغم من أن بوروسيا دورتموند لن يكون راضيًا بالضرورة عن تلك القيمة، إلا أن شبكة "كادينا سير" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يخطط على ما يبدو لصفقة تبادلية مع النادي الألماني لخفض قيمة الصفقة ولو قليلًا.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد سيقدم 100 مليون يورو إلى بوروسيا دورتموند، لكن بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعرض على النادي الألماني التوقيع مع براهيم دياز المعار حاليًا إلى ميلان الإيطالي.

حتى الآن، من المقرر أن يعود دياز إلى ريال مدريد في الصيف، على الرغم من محاولات ميلان للاحتفاظ به والتوقيع معه بشكل دائم، إلا أن "الروسونيري" يحاول تخفيض مطالب ريال مدريد.

كان دياز أيضًا مرتبطًا سابقًا بالانضمام إلى بوروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد في عام 2019، ويمتد عقده الحالي مع النادي الملكي حتى صيف 2025.