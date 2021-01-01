استدعاء بنزيما للمحاكمة واللاعب يرد: لتنتهي المهزلة للأبد

قضية فالبوينا والشريط الجنسي

سيخضع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للمحاكمة بخصوص قضية الابتزاز الجنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا في أكتوبر المقبل، وسيكون نجم ريال مدريد مهددًا بالسجن لـ 5 سنوات.

وسيتم استدعاء الهداف الخامس تاريخيًا لنادي ريال مدريد للمثول أمام المحكمة، حيث ستعقد المحاكمة في قضية فالبوينا في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل في فرساي.

من المعروف فيما يخص كريم بنزيما أنه بعيد عن المنتخب الفرنسي منذ 2015 بسبب تلك الواقعة التي أثارت الكثير من الجدل منذ ظهرت إلى العلن وحتى وقتنا هذا.

حدث ذلك بأن ادعى ماتيو فالبوينا أنه تم ابتزازه من قبل زميله في المنتخب الفرنسي وقتها بمقطع فيديو جنسي بينهما، حيث ساعده في ذلك 3 من أصدقائه وطالبوا بالحصول على 100 ألف يورو.

و تم التحقيق مع بنزيما، الذي كان وقتها زميلًا في منتخب فرنسا، كشريك محتمل رفقة أصدقائه، ثم تم إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة، ورغم ذلك استمر استبعاد المهاجم الفرنسي من المنتخب لأسباب مجهولة.

لكن ظهور مؤشرات جديدة يمكن أن تدين مهاجم ريال مدريد أدى إلى إعادة فتح القضية من جديد، وحسب ما تم إعلانه فإنه في نهاية العام سيعلن الحكم النهائي، وتحديدًا في أكتوبر المقبل.

وحول ذلك، رد كريم بنزيما عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بعبارة: "أخيرًا، لتنتهي تلك المهزلة إلى الأبد". في إشارة إلى رغبته في انتهاء القضية بأي حكم وغلق الملف بشكل نهائي.

شيفتشينكو: مبابي بإمكانه الاحتفاظ بالكرة الذهبية لسنوات

الجدير بالذكر أن كريم بنزيما مستبعد بشكل نهائي من منتخب فرنسا منذ واقعة الابتزاز لزميله ماتيو فالبوينا، الأمر الذي يرى نجم ريال مدريد أنه ملفق، بينما وقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى جانب نجم مارسيليا السابق.