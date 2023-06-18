شهدت مباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الغيني حادثة عنصرية جديدة تخص النجم فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.
جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا"، والتي نشرت مقطعًا يظهر خلافًا كبيرًا دب بين أحد أصدقاء النجم البرازيلي وحارس أمن في مطار برشلونة.
الواقعة بدأت عندما سحب حارس الأمن موزة من جيبه وأشهرها في وجه فيليبي سيلفا صديق فينيسيوس وقال له: "ارفع يداك، ذلك هو مسدسي لك"، وهو ما نقلته صحيفة "جلوبو".
سيلفا لم يتقبل الأمر بأي شكل من الأشكال وتجمعت مجموعة كبيرة من الأشخاص من أجل حل المشكلة، لكن يبدو أنها تفاقمت بشكل ما.
جدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت في برشلونة كانت قد انتهت بفوز البرازيل برباعية نظيفة وسجل لاعب ريال مدريد من ركلة جزاء، وكانت المواجهة تحت شعار "لا للعنصرية.
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