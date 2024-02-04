"استحققنا الفوز".. تصريح غاضب من أنشيلوتي بعد "ضربة" أتلتيكو!

ماذا قال مدرب ريال مدريد؟

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن عدم رضاه بتعادل فريقه أمام أتلتيكو مدريد (1-1) مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قريبًا للغاية من حسم الفوز بهدف براهيم دياز في المباراة التي شهدت حالات تحكيمية جدلية، إلا أن أتلتيكو عاد بالتعادل القاتل عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقة 90+3.

وقال أنشيلوتي في تصريح صحفي عقب المباراة: "بالطبع لسنا راضين، لقد استحققنا الفوز، لكن علينا أن نبقى هادئين، نقطة واحدة أفضل من لا شيء، ما زلنا في الصدارة".

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ويبدو أن الأداء التحكيمي كان أحد أسباب "استياء أنشيلوتي" بعد المواجهة، إذ رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح جود بيلينجهام، بينما كانت النتيجة (1-0) للريال، بعد دفعه داخل منطقة الجزاء من سافيتش، حسب عدد من خبراء التحكيم.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الليجا، مقابل 48 نقطة للأتلتي رابع الترتيب، وينتظر الميرنجي مواجهة صعبة ضد الوصيف جيرونا (56)، خلال الجولة المقبلة.