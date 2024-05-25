استجابة لطلب كريستيانو رونالدو.. قرار جديد من راتكليف في مانشستر يونايتد

ما خطوة الإدارة الجديدة؟

تتجه إدارة مانشستر يونايتد لبدء عملية تطوير البنية التحتية للنادي، بعد الانتقادات التي طالتها خلال الفترات الماضية.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة يونايتد، قد انتقد عدم تطوير مرافق النادي وملعب التدريبات، خلال مقابلته الشهيرة مع الإعلامي بيرس مورجان عام 2022.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن "الإدارة الجديدة لليونايتد تعتزم تجديد ملعب التدريبات (كارينجتون) عقب نهاية الموسم الحالي".

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وأوضحت أنه "طُلب من الموظفين إخلاء أماكن العمل في كارينجتون قبل التجديد الصيفي، الذي سيبدأ الموسم المقبل، لتحديث قاعدة تدريب النادي في الوقت المناسب".

ولفتت إلى أنه "جرى إبلاغ الموظفين بضرورة حزم أمتعتهم قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، استغلالًا لانتهاء موسم الفريق، على أن يتمكن اللاعبون من استخدام مرافق التدريبات مجددا أثناء تنفيذ عملية التطوير قبل الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة".

يشار إلى أن تجديد ملعب كارينجتون يعد أحد الخطوات المهمة ضمن مخطط السير جيم راتكليف، الذي اشترى نسبة من أسهم النادي العام الماضي مقابل 1.03 مليار إسترليني.